Pier Silvio non arretra | il Grande Fratello Vip si farà Mediaset tira dritto dopo il caso Corona

Pier Silvio conferma: il Grande Fratello Vip si farà, nonostante il caso Corona. Mediaset ha deciso di andare avanti e di non rinunciare al reality, che rimane nel palinsesto. La produzione ha già avviato i preparativi, mentre i concorrenti aspettano le convocazioni. La decisione è definitiva: il programma tornerà in onda, come previsto, senza ulteriori tergiversamenti.

Il segnale da Cologno Monzese. A Cologno Monzese il messaggio è arrivato forte e chiaro: il Grande Fratello Vip non si tocca. Dopo giorni di veleni, accuse, smentite legali e un cortocircuito mediatico che vede coinvolti Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e l'intero sistema dell'intrattenimento Mediaset, l'azienda ha deciso di non fermare la macchina più iconica e controversa del suo palinsesto. Secondo quanto ricostruito da Dagospia, Pier Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di concedere a Corona quella che sarebbe stata percepita come una vittoria simbolica: lo stop del reality. La scelta è politica, aziendale e culturale.

