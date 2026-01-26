Il Grande Fratello Vip 2026 si conferma in programma, nonostante le voci di un possibile rinvio legate al caso Signorini. Secondo fonti vicine a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di proseguire con l’edizione, ritenendo importante mantenere l’appuntamento televisivo. La produzione è in corso di definizione e si prevede una programmazione stabile, confermando così l’intenzione di andare avanti senza cedere alle pressioni esterne.

Questo Grande Fratello Vip 2026 s’ha da fare. Nei giorni scorsi si era vociferato di uno stop dovuto al caso Signorini ma pare che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, abbia cambiato idea. E deciso di non farsi sopraffare da Fabrizio Corona e le sue presunte rivelazioni scomode. Con grande probabilità ritroveremo alla conduzione Ilary Blasi, già alla guida delle prime tre edizioni del reality show. Ma ci sarebbe un’altra conduttrice in pole position, da tempo apprezzata dai vertici del Biscione. Grande Fratello Vip 2026, Pier Silvio Berlusconi rilancia e non cede a Corona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Grande Fratello Vip si farà, “Pier Silvio non vuole darla vinta a Corona”

Approfondimenti su grande fratello

Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’intenzione di riprendere il Grande Fratello Vip, dando l’approvazione per la produzione con Endemol.

Il ritorno del Grande Fratello Vip sembra prossimo, con il cast già definito e le preparazioni avanzate.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su grande fratello

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, dietrofront Mediaset sullo stop: Pura fantasia. Cosa succede ora; Grande Fratello VIP: l'ultima news è su quando riaprirà la porta rossa; Il Grande Fratello Vip si farà? Le valutazioni di Mediaset sono ancora in corso; Il Grande Fratello Vip non andrà in onda: perché Mediaset lo ha cancellato.

Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi sfida Corona: Il reality si farà (ma intanto slitta)Secondo le ultime indiscrezioni, l'ad del Biscione avrebbe dato il via libera alla produzione dello show. Restano da definire le tempistiche e la scelta della conduttrice. libero.it

Il Grande Fratello Vip, arriva la fumata bianca: Pier Silvio Berlusconi dice sì al ritornoIl Caso Signorini ha generato un vero terremoto mediatico, trascinando con sé anche il destino del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, tra indiscrezioni, smentite e polemiche social, in molti ... comingsoon.it

#GrandeFratello: #ShailaGatta ha postato poco fa la storia che vedete con scritto: "Con i soldi si può comprare il silenzio, ma si na chiavc comunque. #Italia barzelletta". In molti hanno pensato subito si riferisse ad #AlfonsoSignorini e alla decisione del giudice - facebook.com facebook

Il Grande Fratello Vip non si farà: Mediaset avrebbe deciso di bloccare l’edizione. A determinare lo stop lo scontro legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Fonte: Fanpage x.com