Il Comune ha presentato il nuovo piano per il fiume Savio. Si tratta di una variante al Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del Po, che stabilisce come intervenire per mettere in sicurezza il corso d’acqua. Lucchi del Pd chiede che venga convocata un’assemblea pubblica, così i cittadini possono conoscere meglio i dettagli e le azioni previste per prevenire future alluvioni.

Tecnicamente si chiama ‘Variante al Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (Pai Po)’, ma nella pratica rappresenta il nuovo assetto dei corsi d’acqua interessati dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024, che va ad individuare gli interventi necessari.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio organizza un incontro pubblico per discutere del Piano di assetto idrogeologico.

Argomenti discussi: Piano per il fiume Savio, cosa prevede. Lucchi (Pd): Serve un'assemblea pubblica per informare i cittadini; Allagamenti di novembre, vertice in Comune: piano per la sicurezza del fiume Morto; 360 mila euro per proteggere la frazione dalle future piene del fiume

