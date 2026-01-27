Pg Napoli | La morte di Santangelo non sia strumentalizzata

In un contesto delicato come quello di Napoli, la recente morte di Santangelo richiede rispetto e riflessione. Le dichiarazioni ufficiali sottolineano l’importanza di non strumentalizzare la vicenda per scopi politici o di altro genere, mantenendo l’attenzione sulla sensibilità della situazione. È fondamentale affrontare questi temi con sobrietà, evitando strumentalizzazioni che possano distogliere l’attenzione dal rispetto per le persone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Questa vicenda tragica, che addolora anche noi, non può essere usata né strumentalizzata per discutere delle questioni che riguardano la riforma della Giustizia”. Lo dichiara, in una nota, il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro, in merito al suicidio dell’ ex vice sindaco di Napoli Sabatino Santangelo. L’ex sindaco era imputato nell’appello ter sulle bonifiche di BagnoliFutura, che prenderà il via il 6 marzo. “ Anche noi pensiamo – sottolinea – che 17 anni siano tanti per giungere a una sentenza definitiva. Ma in questo processo sono state rispettate tutte le norme che sovrintendono al processo penale a tutela dei diritti degli imputati e per l’accertamento dei fatti penalmente rilevanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

