Attraversa sulle strisce pedonali a Bergamo e viene travolto da un camion | è morto

Nella mattinata del 28 novembre un uomo è morto dopo essere stato investito da un camion a Bergamo. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali - facebook.com Vai su Facebook

Falciata da uno scooterista mentre attraversa sulle strisce pedonali, scovato pirata della strada. È un 18enne ift.tt/RBExzZJ Vai su X

Investito sulle strisce pedonali in via Camozzi: muore un uomo - Incidente mortale in via Camozzi nella mattina di venerdì 28 novembre. Si legge su bergamonews.it

Bergamo, incidente in via Corridoni: quarantenne investita sulle strisce da una Yaris, è grave a una gamba - La donna, che abita in zona, è stata travolta mentre stava attraversando. bergamo.corriere.it scrive

Un’auto la travolge mentre attraversa sulle strisce a Bergamo sotto casa: morta Miriam Arrigoni - Una 83enne è deceduta nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 settembre, dopo essere stata travolta da un'auto a Bergamo. Segnala fanpage.it