Periodo di grazia per Gallipoli | sono 300 gli anni di dedicazione della cattedrale a San’Agata

L'inizio del 2026 a Gallipoli è un periodo di riflessione e memoria per i fedeli, con particolare attenzione ai 300 anni di dedicazione della cattedrale a San’Agata. Un momento di fede che rinnova il legame tra la comunità e il patrimonio spirituale della città.

GALLIPOLI - L'anno appena avviato, il 2026, si caratterizza, per i fedeli gallipolini, sotto il segno della memoria, della fede e dell'identità. Come rammenta la diocesi di Nardò-Gallipoli si celebrano infatti i 300 anni dalla dedicazione della Basilica con cattedrale a San'Agata (nel 1726).

