Perché fa così tanta paura chi spezza il razzismo bianco

In questo testo si analizza il timore legato a chi si oppone al razzismo bianco, evidenziando come le tecniche repressive coloniali possano ritorcersi contro chi le utilizza. Attraverso il pensiero di Aimé Césaire, si riflette sulle dinamiche di potere e sulla paura di chi cerca di sfidare strutture oppressive radicate. Un approfondimento necessario per comprendere le tensioni sociali e culturali legate al colonialismo e al suo lascito.

È la sintesi di quello che sta avvenendo nelle strade di Minneapolis, dove continuano i raid porta a porta, i rastrellamenti di quartiere, le deportazioni e gli omicidi da parte dell’Ice. L’ultima vittima è Alex Pretti, un infermiere di trentassette anni, che aveva iniziato a partecipare alle proteste contro l’Ice dopo l’omicidio di Renee Good. È difficile resistere alla tentazione di considerare l’attuale accanimento come una vendetta per le pratiche solidali che la città di Minneapolis porta avanti da anni, grazie al protagonismo della comunità somala e migrante. La tessitura di reti di solidarietà dal basso è iniziata nel 2020 a pochi passi da dove è stata uccisa Renee Good, quando tra i 15 e i 26 milioni di persone hanno riempito le strade in protesta contro l’omicidio di George Floyd. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

