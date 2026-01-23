Perché La zona d’interesse ci fa così paura? Tutto merito di quel suono spaventoso

Perché la zona d’interesse suscita così timore? La risposta risiede nel suono inquietante che accompagna questa opera di Jonathan Glazer, trasmessa questa sera in prima visione su Rai3 in occasione della Giornata della Memoria. Un film che, attraverso immagini e suoni, invita a riflettere su temi complessi, lasciando un’impressione duratura senza ricorrere a sensazionalismi.

Puoi chiudere gli occhi davanti all’orrore, ma non puoi tapparti le orecchie. È questo il principio alla base del capolavoro di Jonathan Glazer, La zona d’interesse, che questa sera Rai3 trasmetterà in prima visione in chiaro, in occasione della Giornata della Memoria. Il film del 2023 è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 scritto da Martin Amis, e racconta la vita di Rudolf Höss, il gerarca nazista responsabile del campo di concentramento di Auschwitz, nonché ideatore dell’uso del gas Zyklon B per uccidere milioni di ebrei. L’uomo vive “pacificamente” con la sua famiglia ai margini di un campo di morte, come se la realtà oltre i muri di casa non esistesse. 🔗 Leggi su Cultweb.it

