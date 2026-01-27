Perché Bologna-Milan si gioca di martedì | il motivo

La partita tra Bologna e Milan si svolgerà di martedì 3 febbraio, una scelta che permette ai rossoneri di avere più tempo per preparare la trasferta successiva. Questa collocazione insolita nel calendario ha suscitato curiosità, ma risponde a esigenze organizzative e di programmazione sportiva. L’articolo analizza le motivazioni dietro questa scelta e le implicazioni per le squadre coinvolte.

Il Milan avrà più tempo per preparare la prossima trasferta, ma con una particolarità. Dopo il pareggio contro la Roma, i rossoneri scenderanno in campo a Bologna martedì 3 febbraio, una collocazione insolita che ha acceso le domande sul calendario. La spiegazione arriva dagli ambienti della Lega. La scelta è legata a un’altra gara della 24ª giornata: Udinese–Roma, programmata per il lunedì sera. L’obiettivo è stato quello di garantire la prima serata a entrambe le partite, evitando di spostarne una nello slot delle 18:30 del lunedì, opzione inizialmente sul tavolo. Di conseguenza, Milan–Bologna è slittata al martedì. 🔗 Leggi su Milanzone.it

