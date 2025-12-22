Perché Milan-Como non si gioca a Perth dopo richieste inaccettabili e mesi di stucchevole telenovela
Milan-Como non si giocherà in Australia, salta il progetto della Lega Serie A: la partita dell’8 febbraio resta a San Siro dopo richieste considerate eccessive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Milan-Como si gioca a Perth l’8 febbraio: l’annuncio ufficiale della Serie A. L’arbitro sarà asiatico
Leggi anche: Milan-Como si giocherà in Australia, l’Uefa dice sì «a malincuore». Perché i rossoneri hanno scelto la città di Perth
Clamoroso, Milan-Como non si giocherà più a Perth. Trattativa saltata, i motivi - Le condizioni poste dalla AFC, la confederazione asiatica che avrebbe ospitato la partita, non hanno permesso di arrivare a un sì ... msn.com
Milan-Como, clamoroso dietrofront: niente Perth, ecco perché si giocherà in Italia - La telenovela più seguita del momento ha un epilogo inaspettato, che sancisce il fallimento di portare la Serie A dall'altra parte del mondo. tuttosport.com
Milan-Como non si giocherà più a Perth: «rischi finanziari, condizioni onerose e complicazioni dell'ultimo minuto. Simonelli. «Occasione persa» - A far saltare il progetto, le ulteriori condizioni, considerate inaccettabili, poste dalla Afc, la Federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani ... corriere.it
