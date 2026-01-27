Pedagogista Novara | ottimo stop social Francia Italia cosa aspetta?

La discussione sul ruolo dei social media nelle nuove generazioni continua a coinvolgere diverse nazioni. Recentemente, Francia, Australia e Danimarca hanno adottato misure regolative per tutelare i giovani. In Italia, l’attenzione su questo tema si fa più pressante, richiedendo interventi concreti per favorire un uso consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Ottima la decisione del Parlamento francese che rompe gli indugi e promuove, come già l’Australia e Danimarca, un intervento concreto e regolativo a favore delle nuove generazioni. Un limite reale a applicabile, non come quello italiano, legato alla privacy, che nessuno rispetta”: è il commento di Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del CPP, sulla probabile approvazione, in Francia, di una legge che vieta l’utilizzo dei social agli under 15. “Questo è un segnale forte anche per l’Italia che sembra invece incapace di prendere una decisione, nonostante l’intervento dei pediatri e la grande raccolta di firme (con ormai 110.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In Francia, l’utilizzo dei social media per i minori di 15 anni è vietato, approvato dall’Assemblea nazionale.

In Australia, entra in vigore il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni, con piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook obbligate a rimuovere gli account degli utenti più giovani.

