Pedagogista Novara | ottimo stop social Francia Italia cosa aspetta?

Da ildenaro.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione sul ruolo dei social media nelle nuove generazioni continua a coinvolgere diverse nazioni. Recentemente, Francia, Australia e Danimarca hanno adottato misure regolative per tutelare i giovani. In Italia, l’attenzione su questo tema si fa più pressante, richiedendo interventi concreti per favorire un uso consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Ottima la decisione del Parlamento francese che rompe gli indugi e promuove, come già l’Australia e Danimarca, un intervento concreto e regolativo a favore delle nuove generazioni. Un limite reale a applicabile, non come quello italiano, legato alla privacy, che nessuno rispetta”: è il commento di Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del CPP, sulla probabile approvazione, in Francia, di una legge che vieta l’utilizzo dei social agli under 15. “Questo è un segnale forte anche per l’Italia che sembra invece incapace di prendere una decisione, nonostante l’intervento dei pediatri e la grande raccolta di firme (con ormai 110.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Pedagogista Novara

**Social: in Francia off limits per minori, in Italia ferme in Parlamento le proposte per dire stop**

In Francia, l’utilizzo dei social media per i minori di 15 anni è vietato, approvato dall’Assemblea nazionale.

Divieto social under 16 in Australia, Novara sostiene la norma ma critica la delega educativa. Il pedagogista: “Serve perimetro legale, il cervello adolescente non è regolato”

In Australia, entra in vigore il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni, con piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook obbligate a rimuovere gli account degli utenti più giovani.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pedagogista Novara

Argomenti discussi: Valutazione degli studenti, il pedagogista Novara: No alla sommatoria dei voti, sì ad una scuola che misura la crescita; Metal detector a scuola, Novara dice no: appello a Valditara; Daniele Novara sul metal detector a scuola: No ai dispostivi polizieschi. I simboli creano immaginario.

Pedagogista Novara: ottimo stop social Francia, Italia cosa aspetta?Roma, 27 gen. (askanews) - 'Ottima la decisione del Parlamento francese che rompe gli indugi e promuove, come già l'Australia e Danimarca, ... notizie.tiscali.it

In Francia divieto social agli under 15. Novara Italia cosa aspetta?Ottima la decisione del Parlamento francese che rompe gli indugi e promuove, come già l'Australia e Danimarca, un intervento concreto e regolativo a ... piacenzasera.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.