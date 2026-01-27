La rassegna “ToscanaInFolk a Tortaia” torna ad Arezzo con la sua terza edizione. L’evento si svolge presso il Centro Aggregazione Sociale Tortaia, in via Alfieri 30, offrendo un’occasione di incontro e musica tradizionale toscana. Un appuntamento dedicato a valorizzare le radici culturali della regione, aperto a tutti gli appassionati di musica folk e tradizione locale.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – presso il Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Via Alfieri 30 ad Arezzo. La rassegna, organizzata dal Cas Tortaia in collaborazione con Silvio Trotta, porta sul palco i canti e le musiche popolari di varie regioni d’Italia attraverso i concerti di artisti affermati nel mondo del folk italiano e non solo. Un viaggio di cinque spettacoli che porteranno il pubblico dalla Sicilia alla Toscana, dall’Umbria all’Irlanda. Si parte venerdì 30 gennaio con il concerto del duo Femina Ridens. Francesca Messina e Massimiliano Lo Sardo presentano il loro ultimo lavoro discografico “Etna Calling - la simenza e lu cantu”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parte la terza edizione della rassegna “ToscanaInFolk a Tortaia”

Dal 18 gennaio al 12 aprile, il Teatro Bertoni di Battipaglia ospita la terza edizione di "Portami a Teatro".

