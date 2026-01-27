Parapendio precipita vicino alla sede di Max Mara a Mancasale un ferito grave nello schianto con un albero

Un incidente di parapendio si è verificato vicino alla sede di Max Mara a Mancasale, con un uomo rimasto gravemente ferito dopo lo schianto contro un albero. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le forze dell’ordine stanno intervenendo sul posto per le verifiche del caso.

Un uomo si è schiantato con il suo parapendio a motore nei pressi di una sede dell'azienda di moda Max Mara, a Mancasale: è gravissimo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parapendio precipita vicino alla sede di Max Mara a Mancasale, un ferito grave nello schianto con un albero Approfondimenti su Max Mara Precipita con il parapendio sulla sede di Max Mara a Reggio Emilia: grave / Video Un incidente ha coinvolto un parapendista nel campus di Max Mara a Mancasale, Reggio Emilia. Precipita col parapendio nella sede di Max Mara: video Un incidente è avvenuto nel cortile della sede di Max Mara a Reggio Emilia, quando un parapendio è precipitato intorno alle 14. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Max Mara Argomenti discussi: Caduta in pista a Limone Piemonte: sciatore ligure in codice rosso al Santa Croce. Precipita con il parapendio vicino alla sede Max Mara, è gravissimoREGGIO EMILIA – E’ in gravissime condizioni un italiano di 59 anni caduto con il suo paramotore all’interno del Campus di MaxMara a Mancasale. Erano da poco passate le 14 quando gli addetti presenti h ... reggionline.com Precipita con il parapendio sulla sede di Max Mara a Reggio Emilia: grave / VideoL’uomo, 58 anni, ha perso improvvisamente quota e si è schiantato nel cortile del campus. Portato in elicottero all’ospedale di Parma: ha fratture multiple e svariati traumi ... msn.com Dopo vent’anni di focus sul Regno Unito, il Max Mara Art Prize for Women cambia orizzonte e inaugura una nuova fase itinerante. Con l’Indonesia come prima tappa e Cecilia Alemani alla curatela, il premio promosso da Max Mara Fashion Group e Collezione - facebook.com facebook Cecilia Alemani guida il Max Mara Art Prize for Women verso l’Asia ift.tt/tBUHEk3 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.