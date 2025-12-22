Ci riempie di vergogna Papa Leone messaggio durissimo per tutta la Chiesa

Parole nette e senza sconti quelle pronunciate da Papa Leone XIV davanti alla Curia romana, in un intervento che ha subito attirato l’attenzione per il tono diretto e per i contenuti fortemente orientati al cambiamento. Il Pontefice ha invitato a superare “dinamiche legate all’esercizio del potere, alla smania del primeggiare, alla cura dei propri interessi”, esortando a lasciare da parte rancori e divisioni interne. Un richiamo che si inserisce in una visione più ampia, nella quale la Curia è chiamata a non ridursi a una struttura burocratica, ma a diventare sempre più uno strumento vivo al servizio della missione ecclesiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

