Ci riempie di vergogna Papa Leone messaggio durissimo per tutta la Chiesa
Parole nette e senza sconti quelle pronunciate da Papa Leone XIV davanti alla Curia romana, in un intervento che ha subito attirato l’attenzione per il tono diretto e per i contenuti fortemente orientati al cambiamento. Il Pontefice ha invitato a superare “dinamiche legate all’esercizio del potere, alla smania del primeggiare, alla cura dei propri interessi”, esortando a lasciare da parte rancori e divisioni interne. Un richiamo che si inserisce in una visione più ampia, nella quale la Curia è chiamata a non ridursi a una struttura burocratica, ma a diventare sempre più uno strumento vivo al servizio della missione ecclesiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Abusi Chiesa, Papa: “Ci riempiono di vergogna, urgente rafforzare la formazione”
Leggi anche: “Ci sono ostacoli”. Papa Leone shock sulle donne nella Chiesa
Papa Leone XIV scuote la Curia: «Gli abusi commessi dai preti ci riempiono di vergogna. Usate i social con sobrietà!» - Il Pontefice invita a superare «dinamiche legate all’esercizio del potere, alla smania del primeggiare, alla cura ... msn.com
Il Papa: 'Gli abusi ci riempiono di vergogna, urgente rafforzare la formazione' - Diffusa la Lettera apostolica "Una fedeltà che genera futuro". msn.com
Abusi Chiesa, Papa: “Ci riempiono di vergogna, urgente rafforzare la formazione” - "In questi ultimi decenni, la crisi della fiducia nella Chiesa suscitata dagli abusi commessi da membri del clero, che ci riempiono di vergogna e ci ... msn.com
Nel complesso gioco delle maschere sociali, rischiamo di trasformarci artisti della finzione, celando la nostra essenza. Forse, nel tentativo di occultare vergogna, tristezza e la paura del giudizio, dipingiamo una gioia simulata, evitando accuratamente di rivelar - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.