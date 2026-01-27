La panchina rossa rappresenta un gesto simbolico di impegno contro la violenza sulle donne. Restaurata dai volontari dell’Auser di San Gimignano, si inserisce in un'iniziativa condivisa dal Comune per sensibilizzare e promuovere il rispetto. Un segnale concreto che unisce comunità e istituzioni in difesa dei diritti femminili, ricordando l’importanza di prevenire ogni forma di violenza.

Inaugurata la panchina rossa contro la violenza alle donne, restaurata dai volontari dell’Auser di San Gimignano, dopo quelle centinaia di scarpe rosse (rigorosamente da donna) distese sulla medievale scalinata della Basilica. Proprio l’altra mattina quella panchina rossa è stata rimossa da piazza Duomo e portata in un altro angolo della città, fuori porta San Matteo nei giardini pubblici. Un simbolo di solidarietà e di affetto verso tutte le donne alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, dell’assessora alle politiche sociali Daniela Morbis, della nuova presidente Auser delle torri Daniela Taddei e del presidente provinciale Auser Paolo Mannucci (tutti nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panchina rossa, Auser e Comune uniti a difesa delle donne

Approfondimenti su San Gimignano

Le donne di Villa Santa Maria lanciano un ultimatum al presidente Mattarella: desiderano trovare una collocazione definitiva per la panchina rossa, simbolo di lotta contro la violenza sulle donne.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Gimignano

Argomenti discussi: Panchina rossa, Auser e Comune uniti a difesa delle donne.

Panchina rossa, Auser e Comune uniti a difesa delle donneInaugurata la panchina rossa contro la violenza alle donne, reastaurata dai volontari dell’Auser di San Gimignano, dopo quelle ... lanazione.it

Domani è la Giornata contro la violenza sulle donne, ma la panchina rossa all’Arenella è sporca e piena di scritteDomani ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma la panchina rossa simbolo della lotta, posizionata all’Arenella, quartiere collinare di Napoli, è preda del degrado. La denuncia ... fanpage.it

Una nuova panchina rossa a San Gimignano, in collaborazione con Auser. La violenza sulle donne è un'emergenza che si contrasta con educazione sessuo affettiva, cultura e rispetto della dignità della persona. La violenza non ha mai giustificazione. La li - facebook.com facebook