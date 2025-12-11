Pronte a spedire la panchina rossa al presidente Mattarella | l' ultimatum delle donne di Villa Santa Maria

Le donne di Villa Santa Maria lanciano un ultimatum al presidente Mattarella: desiderano trovare una collocazione definitiva per la panchina rossa, simbolo di lotta contro la violenza sulle donne. Questa iniziativa, nata da un gruppo spontaneo, rappresenta un gesto importante che ancora attende un riconoscimento ufficiale nel paese.

Un simbolo in cerca di casa. È la storia della panchina rossa di Villa Santa Maria, iniziativa nata da un gruppo spontaneo di donne che non ha mai trovato collocazione ufficiale in paese. Autofinanziata e acquistata da un gruppo di amiche, la panchina è stata inaugurata il 16 ottobre 2021 ed.