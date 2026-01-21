Il match tra Ferencvaros e Panathinaikos, valido per l’Europa League, si disputerà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. In questa partita, il Ferencvaros di Robbie Keane, ancora imbattuto nel girone, cerca di consolidare la propria posizione per qualificarsi agli ottavi. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per un confronto che si preannuncia importante nel percorso europeo delle due squadre.

Il Ferencvaros di Robbie Keane è una delle 4 squadre ancora imbattute in questo girone di Europa League, e cerca di blindare l’accesso agli ottavi quest’oggi nella sfida interna contro il Panathinaikos. L’ex giocatore di Inter e Los Angeles Galaxy tra le altre si sta rivelando tecnico capace e emergente; dopo aver centrato il double in Israele con il Maccabi Tel Aviv ha vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ferencvaros-Panathinaikos (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

