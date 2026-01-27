Pakistan più di 70mila persone abbandonano la regione di Khyber Pakhtunkhwa | l' infinita fila di camion

Più di 70.000 persone, per lo più donne e bambini, sono fuggite dalla remota regione di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan al confine con l'Afghanistan, causa di una possibile operazione militare contro i talebani pakistani. Tuttavia, il ministro della Difesa pakistano Khawaja Mohammad Asif ha affermato che non è in corso, né è prevista, alcuna operazione. Lo scorso agosto, il Pakistan ha lanciato un'operazione militare contro i talebani pakistani nel distretto di Bajaur, nel nord-ovest del Paese, causando lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. L'esercito afferma che continuerà le operazioni di intelligence contro i talebani pakistani, noti come Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP.

