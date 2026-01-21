Oltre 5.000 persone si sono riunite davanti al Palazzo della Fondazione Valentino-Giammetti per rendere l’ultimo saluto a Valentino Garavani. La camera ardente, allestita nella sede dell’istituzione, è accompagnata da musiche di Bach, Mozart, Schubert e Fauré, creando un’atmosfera di rispetto e raccoglimento. La manifestazione testimonia l’importanza dello stilista, figura simbolo della moda italiana e internazionale.

AGI - Le note di Bach, Mozart, Schubert e Fauré accompagnano l’ultimo saluto a Valentino Garavani. Nella sala del Palazzo della Fondazione Valentino-Giammetti, dove è stata allestita la camera ardente dello stilista scomparso due giorni fa all’età di 93 anni, la musica classica fa da sottofondo all’omaggio all’icona della moda italiana. “Ha curato i dettagli dei fiori e delle musiche”, ha spiegato Giancarlo Giammetti. Per l’addio al grande maestro sono stati scelti otto brani, tra cui “Air sulla IV corda”, “Corale Jesu” e “Joy of Man’s Desiring” di Johann Sebastian Bach, l’“Ave Maria” di Franz Schubert, la “Pavane op. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Più di 5000 persone in fila per omaggiare Valentino

In fila per l’ultimo addio a Valentino, l’ultimo imperatore di Roma (e della moda). “Giancarlo e Valentino: Forever…”: una sola parola carica di un significato potenteIn piazza Mignanelli si è formata una lunga fila per l’ultimo saluto a Valentino, icona della moda e simbolo di eleganza.

Scavano e fanno una scoperta terribile: evacuate 5000 persone a EmpoliDurante lavori di scavo a Empoli, è stata individuata una scoperta che ha richiesto un intervento urgente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Safety Park, nel 2025 record di partecipanti ai corsi | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Inaugurazione Una Stanza Tutta per se'; Iran: funzionario, morti verificate sono almeno 5000; Compensi professionisti: addio alla soglia dei 5.000 euro per i pagamenti della PA.

Disuguaglianze, i 12 top miliardari sono più ricchi di 4 miliardi di persone: gli spaventosi numeri del rapporto OxfamI cittadini italiani cha hanno un patrimonio superiore al miliardo di euro sono 79 (nel 2024 erano 71). Nel corso del 2025 le loro ricchezze sono aumentate in termini reali (ossia al netto ... tpi.it

Le denuncia di Oxfam: 12 super ricchi possiedono più di 4,1 miliardi di personeChe cosa succede al potere quando oltre 3.000 miliardari controllano 18,3 trilioni di dollari? L'impatto non è solo sull'economia: quando il denaro compra accesso, influenza e silenzio, cambia anche i ... iodonna.it

L'ultimo saluto a Valentino: centinaia di persone in fila davanti a palazzo Mignanelli a Roma - facebook.com facebook