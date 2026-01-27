Pagano la visita per il Giorno della Memoria in Risiera ma le guide non si presentano

Questa mattina alcune classi di studenti sono arrivate alla Risiera di San Sabba per partecipare alla visita organizzata in occasione del Giorno della Memoria. Ma le guide non si sono presentate, lasciando i ragazzi senza spiegazioni. La scuola ha tentato di contattare gli organizzatori, senza successo. La visita è saltata e gli studenti sono rimasti in attesa, mentre il sole cominciava a scendere.

"Poche ore fa, assieme ad altri colleghi, ho portato alcune classi di studenti alla Risiera di San Sabba. Avevamo prenotato e pagato una visita ma le guide di CoopCulture non si sono presentate. Abbiamo atteso un'ora invano, senza avere notizie. Che guide smemorate, nel Giorno della Memoria". Il fatto è stato raccontato dal triestino Luigi Nacci, docente, nonché scrittore che ha reso nota la vicenda sui social.

