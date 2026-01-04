Mietta infiamma Mercato San Severino | boom di presenze al concerto
Il concerto di Mietta a Mercato San Severino ha registrato un'affluenza significativa, attirando un pubblico numeroso lungo il corso Armando Diaz. Durante l’evento, l’artista ha interpretato alcuni dei suoi brani più noti, tra cui
Notevole successo, ieri, per il concerto di Mietta a Mercato San Severino. Calca per l'evento lungo il nuovo corso Armando Diaz: in delirio il pubblico durante la canzone "Trottolino amoroso" che ha infiammato l'intera platea unita in un unico coro, a squarciagola. Tanta curiosità. foto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
