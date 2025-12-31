Milan la parola d’ordine per Leao è prudenza | il suo ritorno in campo non è sicuro

Rafa Leao è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma il suo rientro in campo resta ancora incerto. In vista della trasferta di Cagliari-Milan, si percepisce un certo ottimismo, tuttavia si mantiene un atteggiamento cauto. Il focus rimane sulla gestione della sua condizione fisica per garantire un recupero sicuro e duraturo. La prudenza è la parola chiave in questa fase di valutazione.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo al ritorno in gruppo di Rafa Leao: in vista di Cagliari-Milan filtra ottimismo ma ci vuole prudenza. Ecco le ultime sul suo recupero.

