Opzione Donna sparita nel 2026 il Comitato | Serviva alle donne non era un privilegio

L’Opzione Donna, un sostegno per molte donne, è stata eliminata nel 2026. La decisione ha suscitato discussioni sul ruolo delle misure di tutela sociale e sulla loro importanza nel tempo. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo per chi ne beneficiava, evidenziando il dibattito sulle politiche di inclusione e supporto femminile nel sistema previdenziale italiano.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Opzione Donna è uscita di scena nel 2026, dopo essere stata progressivamente svuotata di significato. I numeri indicano un inesorabile calo delle domande. Secondo i dati Inps, nel 2022 in Toscana 1.946 donn e hanno scelto di uscire dal lavoro con questo strumento, nel 2023 1.001, nel 2024 solo 395. Rispetto al 2022, la flessione è perciò di quasi l'80 per cento. Secondo il Comitato Opzione Donna Social, che riunisce quasi 14mila persone, in gran parte donne, non si tratta di una misura fallita o poco utilizzata per scarso interesse, come spesso viene raccontato, ma di uno strumento reso di fatto inaccessibile da una serie di paletti sempre più stringenti.

