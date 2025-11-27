Pensioni Opzione Donna cancellata nel 2026 | il Senato blocca la proposta di ampliarla in Manovra

Opzione donna, la possibilità di anticipo pensionistico per le lavoratrici, stando alle norme attuali verrà eliminata nel 2026. In Manovra ci sono alcune proposte per rinnovarla, ma quella di Fratelli d'Italia - che chiede anche di allargare leggermente la platea - è stata dichiarata inammissibile perché non aveva le giuste coperture. Ora andrà riscritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it