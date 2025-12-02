Al via il bando Cultura Cresce | dal 10 dicembre nuove opportunità per imprese culturali e creative nel Sud Italia
Dal 10 dicembre parte il bando del Ministero della Cultura che sostiene imprese e nuove iniziative creative nelle regioni del Mezzogiorno.. Prenderà il via ufficialmente il 10 dicembre il nuovo bando “Cultura Cresce”, promosso dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di sostenere e sviluppare il tessuto imprenditoriale culturale e creativo nelle regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta di un intervento strategico che riconosce il ruolo fondamentale della cultura come motore di crescita economica, rigenerazione sociale e valorizzazione dei territori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
