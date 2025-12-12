Post alluvione Rocca delle Caminate lavori da 2 milioni

Dopo l'alluvione, sono stati completati i lavori di bonifica per la ricerca di ordigni della Seconda Guerra Mondiale e sono iniziati quelli per la sistemazione della strada provinciale 126, tra Predappio, Rocca delle Caminate e Meldola. L'intervento, del valore di 2 milioni di euro, mira a ripristinare la sicurezza e la viabilità dell'area colpita dall'emergenza.

Completate le bonifiche per la ricerca di eventuali ordigni dell’ultima guerra mondiale, sono iniziati questa settimana i lavori per la sistemazione della strada provinciale numero 126: Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola. Come altre, anche questa fu danneggiata dagli eventi del maggio 2023. L’intervento, per un totale di 2 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr e prevede lavori per una durata di 240 giorni (l’impresa è la Super Asfalti di Roncofreddo). Spiegano i tecnici della Provincia: "Le opere riguardano diversi punti della Sp 126. Nel primo tratto c’è un dissesto sulla scarpata di monte, dove è prevista la realizzazione di un sistema di rinforzo con reti accoppiate ancorate attraverso chiodature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Post alluvione. Rocca delle Caminate, lavori da 2 milioni

alluvione di senigallia

Video alluvione di senigallia Video alluvione di senigallia

Cerca Video Caricamento del Video...

Ricostruzione post #alluvione. Ordinanza semplificazione: procedure rimborso più snelle per i privati con danni fino a 30mila euro, anche per chi colpito da maltempo 2024. @mdepascale: “Recepite le osservazioni presentate dalla Regione” La #notizia regi Vai su X

?RICOSTRUZIONE POST ALLUVIONE. E' entrata in vigore da pochi giorni l'ORDINANZA commissariale n. 54 (“Misure per l’integrazione e la semplificazione delle attività di ricostruzione privata”), revisione dell’ordinanza 14 del 2023. Prevede una SEMP - facebook.com Vai su Facebook

Post alluvione. Rocca delle Caminate, lavori da 2 milioni - È partito il cantiere sulla strada provinciale 126, tra Predappio e Meldola. Come scrive ilrestodelcarlino.it