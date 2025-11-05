PrimOlio | l’olio extravergine d’oliva protagonista nella rassegna a Bagno a Ripoli
Pronti ad assaggiare l’olio “novo”? A Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, sabato 15 e domenica 16 novembre torna PrimOlio, la mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva giunta alla XXVII edizione. Per tutto il weekend decine di produttori locali daranno modo di degustare e acquistare il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondisci con queste news
L'AUTUNNO A CAMAIORE È PRIM'OLIO E PRIMO VINO Al via le adesioni per gli espositori e le iscrizioni al concorso dei produttori privati Il centro storico di #Camaiore si prepara ad ospitare la XVI edizione di Primolio Primovino. Il 29 e 30 novembre torna inf - facebook.com Vai su Facebook
PrimOlio, edizione record: 10mila persone in due giorni alla festa dell’olio novo - Grande successo per i 25 anni della mostra mercato dell’oro verde ripolese: “Festa meritata per un olio genuino, un premio al lavoro delle nostre aziende”. Riporta lanazione.it
PrimOlio per veri intenditori. Due giorni dedicati al gusto. Extravergine e tavola di qualità - ’Olio novo’ protagonista assoluto del fine settimana di Bagno a Ripoli con la 26ª edizione di PrimOlio, la rassegna che promuove un’eccellenza tutta locale. Si legge su lanazione.it
Toscana, a Bagno a Ripoli torna PrimOlio, mostra mercato extravergine - Degustazioni di olio "novo" appena uscito dal frantoio. Come scrive notizie.tiscali.it