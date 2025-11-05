PrimOlio | l’olio extravergine d’oliva protagonista nella rassegna a Bagno a Ripoli

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti ad assaggiare l’olio “novo”? A Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, sabato 15 e domenica 16 novembre torna PrimOlio, la mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva giunta alla XXVII edizione. Per tutto il weekend decine di produttori locali daranno modo di degustare e acquistare il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

PrimOlio, edizione record: 10mila persone in due giorni alla festa dell’olio novo - Grande successo per i 25 anni della mostra mercato dell’oro verde ripolese: “Festa meritata per un olio genuino, un premio al lavoro delle nostre aziende”. Riporta lanazione.it

PrimOlio per veri intenditori. Due giorni dedicati al gusto. Extravergine e tavola di qualità - ’Olio novo’ protagonista assoluto del fine settimana di Bagno a Ripoli con la 26ª edizione di PrimOlio, la rassegna che promuove un’eccellenza tutta locale. Si legge su lanazione.it

Toscana, a Bagno a Ripoli torna PrimOlio, mostra mercato extravergine - Degustazioni di olio "novo" appena uscito dal frantoio. Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Primolio L8217olio Extravergine D8217oliva