Odori molesti nel mirino gli impianti a biogas | Al via il monitoraggio dell’aria in zona Coppa
Odori molesti continuano a essere segnalati nei pressi degli impianti a biogas di Osimo. Il Comune ha appena affidato il servizio di monitoraggio sulla qualità dell’aria in località Coppa, presso l’abitazione di un cittadino, per rilevare le concentrazioni in aria e nell’ambiente di acido solfidrico e ammoniaca, considerati come traccianti della molestia odorigena lamentata dai residenti della zona. Una preoccupazione grande per i cittadini, che si battono per evitare la riconversione in biometano. Il Comune continuerà a opporsi, l’ha confermato più volte dal suo insediamento. E non è l’unico problema a livello di sicurezza e impatto ambientale che riguarda Osimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
