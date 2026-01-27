In questo articolo si analizzano le recenti decisioni che hanno portato a un aumento significativo delle spese per le trasferte di Napoli e Lazio. Verranno esaminati i dettagli di questa novità, che rappresenta un cambiamento importante nella gestione dell’ordine pubblico legato al calcio, e le possibili implicazioni per le squadre e i tifosi.

La decisione è ormai presa e segna un passaggio netto nella gestione dell’ordine pubblico legato al calcio. Dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa sull’autostrada A1, il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di Napoli e Lazio fino al termine della stagione. Una misura drastica, già adottata in passato per altre tifoserie, che avrà un impatto diretto sulle ultime gare fuori casa delle due squadre. La decisione del Viminale dopo gli scontri. Il provvedimento nasce dagli episodi di violenza registrati domenica scorsa lungo l’autostrada A1. Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, il Viminale ha scelto la linea dura per evitare nuovi rischi legati agli spostamenti organizzati dei tifosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Novità per le trasferte: stangata senza precedenti per Napoli e Lazio, i dettagli

