Non sono esseri umani il padre di Davide Borgione contro i due sciacalli che hanno derubato il figlio mentre era in fin di vita
Un episodio di cronaca che ha coinvolto il padre di Davide Borgione. Durante un tentativo di furto, il giovane è stato derubato mentre si trovava in condizioni critiche. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela delle persone in situazioni di vulnerabilità. È importante affrontare questi temi con attenzione e rispetto, evidenziando l'importanza di un intervento tempestivo e di una maggiore sensibilizzazione.
Mentre Davide Borgione era a terra, agonizzante, qualcuno ha rovistato nelle sue tasche e gli ha rubato il portafoglio. Il diciannovenne è morto poche ore dopo, per il trauma cranico riportato dopo una caduta accidentale dalla bicicletta elettronica che aveva noleggiato per tornare a casa, dopo una serata passata con gli amici nella discoteca Milk. L’impatto è avvenuto a Torino, in San Salvario tra via Nizza e Corso Marconi. I soccorsi per il ragazzo, trasportato d’urgenza al Cto di Torino, sono arrivati tardi perché per ore nessuno li ha chiamati. Inizialmente si pensava che la caduta e la conseguente morte di Borgione fosse dovuta all’impatto avvenuto con un’auto, ma le telecamere della zona hanno evidenziato come questo sia avvenuto solo dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
