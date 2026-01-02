Non si ferma all' alt e tenta di seminare i carabinieri tra il Romito e Quercianella | l' auto ritrovata abbandonata al Sassoscritto

Durante la notte di San Silvestro, un veicolo ha tentato di sfuggire ai carabinieri tra Romito e Quercianella, proseguendo la fuga a piedi. L’auto abbandonata è stata rinvenuta successivamente al Sassoscritto, mentre il conducente è riuscito a dileguarsi. L’intervento delle forze dell’ordine prosegue per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

Un folle inseguimento nella notte di San Silvestro si è concluso con la fuga a piedi del conducente e il ritrovamento dell'auto abbandonata. Intorno alle 21.30 del 31 dicembre, i carabinieri hanno imposto l'alt a un'Audi per un controllo di routine. Tuttavia, il conducente ha improvvisamente.

