Scooter intercettato dai carabinieri | folle fuga contromano poi lo schianto

Un uomo a bordo di uno scooter è stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato una fuga lungo la lunghezza della Gardesana Occidentale, percorrendo alcuni tratti contromano e mettendo in pericolo la sicurezza stradale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto, dopo una serie di manovre spericolate e un incidente che ha concluso la vicenda.

È finito nuovamente in manette dopo aver seminato il panico lungo la Gardesana Occidentale, percorrendo alcuni tratti contromano e fuggendo a folle velocità in sella a uno scooter. Protagonista della vicenda è un 53enne italiano, pluripregiudicato, arrestato nella serata di ieri, lunedì 29.

