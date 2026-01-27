Questa analisi riguarda le azioni del servizio anti-immigrazione durante l’amministrazione Trump a Minneapolis. Viene evidenziato come le esecuzioni pubbliche abbiano avuto un impatto forte, coinvolgendo cittadini pacifici e attirando l’attenzione pubblica grazie alle testimonianze video. Il testo offre uno sguardo critico sugli episodi di violenza avvenuti in pieno giorno, sollevando riflessioni sulla situazione sociale e sui diritti civili negli Stati Uniti.

Le esecuzioni compiute dal servizio anti-immigrazione di Donald Trump a Minneapolis sono così sconvolgenti perché sono avvenute in pieno giorno, in mezzo alla strada, davanti a decine di persone e di telefonini con videocamera accesa, ma soprattutto perché a essere ammazzati in quel modo erano pacifici cittadini americani (bianchi, per di più). Quelle esecuzioni sono così sconvolgenti per il senso di impunità che il modo in cui sono avvenute e la loro stessa rapida successione trasmettono, impunità peraltro confermata e ribadita dai vertici della Casa Bianca, dal presidente in persona e con ancora maggior foga dal suo degno vice, J. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Non impietositevi per il balbettio dei nostri trumpiani, durerà poco

Approfondimenti su Donald Trump

In un contesto di crescente tensione, i sostenitori di Donald Trump sono chiamati a rispondere a questioni fondamentali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La conferenza stampa tra Trump e Putin dopo l’incontro in Alaska

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: L’ora della verità | Non impietositevi per il balbettio dei nostri trumpiani, durerà poco.

Non appena avranno capito da che parte tirerà il vento, imboscati e perplessi di oggi ritroveranno le certezze di ieri, scrive Francesco Cundari nella newsletter La Linea ...Non appena avranno capito da che parte tirerà il vento, imboscati e perplessi di oggi ritroveranno le certezze di ieri, scrive Francesco Cundari nella newsletter La Linea. Arriva tutte le mattine da ... linkiesta.it