In un contesto di crescente tensione, i sostenitori di Donald Trump sono chiamati a rispondere a questioni fondamentali. Recenti eventi, come la tragica morte di Alex Pretti durante un intervento di soccorso, evidenziano le sfide e le responsabilità delle forze dell’ordine. Questi temi sollevano riflessioni sulla legalità e sulla tutela dei cittadini, in un momento in cui il dibattito politico e sociale si fa particolarmente acceso.

Nei giorni in cui gli agenti dell’Ice ammazzano un altro cittadino americano, Alex Pretti, infermiere di 37 anni, colpevole di essersi fermato ad aiutare due donne aggredite con spray urticante e spintonate in mezzo alla strada dalle squadracce trumpiane, esattamente come poche settimane fa hanno ammazzato Renee Good, il nostro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, principale sostenitore di Donald Trump in Italia (a pari merito, o meglio a gara, con Giorgia Meloni), dichiara che le nostre forze dell’ordine devono avere «le mani libere». Peraltro il giorno dopo avere ricevuto al ministero il neofascista Tommy Robinson, organizzatore della mobilitazione xenofoba che ha scatenato la guerriglia a Londra nei mesi scorsi, non per nulla attivamente sostenuto da Elon Musk. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Ora i nostri trumpiani devono rispondere a qualche domanda

Conte si autoelogia: «Hojlund e McTominay non giocavano nello United, ora sono considerati fortissimi, fatevi qualche domanda»Antonio Conte, allenatore del Napoli e vincitore della Supercoppa, ha commentato le recenti prestazioni di Hojlund e McTominay, sottolineando come siano passati da non giocare nello United a essere considerati giocatori di alto livello.

Indignarci non basta. Sinistra e magistrati devono rispondereIn questo articolo, il Tempo presenta un documento che evidenzia le criticità legate al trasferimento di alcuni soggetti in Albania, evidenziando le responsabilità di istituzioni e figure coinvolte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Donald Trump si sente al di sopra di qualsiasi cosa

Argomenti discussi: Fratelli di Ice | Ora i nostri trumpiani devono rispondere a qualche domanda; Una domanda ai padani trumpiani o filoputiniani. Da chi vorreste farvi annettere? Ovviamente con o senza l’autonomia che arriva tra 5 minuti.

"Ho appena visto un video in cui più di sei agenti mascherati picchiavano uno dei nostri elettori e lo uccidevano a colpi di pistola. Quanti altri residenti, quanti altri americani devono morire o farsi male gravemente perché questa operazione finisca". Così il sin - facebook.com facebook