No social agli under 15i Novara | Serve una legge chiara l’Italia è in ritardo

La discussione sul divieto di social ai minori di 15 anni in Italia si intensifica, con il pedagogista Daniele Novara che sollecita un intervento legislativo più deciso. La proposta francese rappresenta un passo importante verso una regolamentazione più chiara, in un contesto in cui le normative italiane risultano ancora in ritardo. È fondamentale affrontare il tema con attenzione per tutelare i giovani utenti e promuovere un uso consapevole dei social media.

“Il Parlamento francese ha fatto un passo deciso, come già accaduto in Australia e Danimarca. Si tratta di un intervento concreto, applicabile, non come quello italiano, legato a norme sulla privacy che restano sistematicamente disattese” – ha dichiarato. Insieme ad Alberto Pellai, Novara ha promosso una raccolta firme che ha superato quota 110.000, chiedendo due misure precise: niente smartphone prima dei 14 anni, e accesso vietato ai social fino ai 16. Secondo Novara, si sta affermando una consapevolezza nuova. “La visione ingenua dei cosiddetti nativi digitali comincia a lasciare spazio a un approccio più realistico e più attento alla tutela dei minori”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Novara Italia

Il dibattito sulla possibilità di vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni si intensifica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Novara Italia

Argomenti discussi: Social media vietati in Francia agli under 15, verso l'ok del Parlamento. Macron: I cervelli dei nostri bambini non sono in vendita né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi; La Francia vieta i social ai minori di 15 anni. Macron: Il cervello dei nostri figli non è in vendita; Perché vietare i social agli under 16 non risolve i problemi reali; In Francia la Camera approva il disegno di legge che vieta l'accesso ai social agli under 15.

Social vietati agli under 15 (anche se c’è il consenso dei genitori): arriva il via libera della Camera in FranciaLa Francia vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni: approvato il ddl alla Camera, poi passa in Senato. Cosa cambierà? greenme.it

Francia, primo sì alla legge che vieta i social agli under 15E’ il primo Paese in Europa. Macron: «Affinché questo divieto sia effettivo già dal prossimo settembre, ho chiesto al governo di attivare la procedura accelerata. Perché il cervello dei nostri bambini ... ilsole24ore.com

Nuove regole per accedere al centro storico di #Novara: l'annuncio social del sindaco - facebook.com facebook