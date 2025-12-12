La Nike Air Max 95 Linen è il seguito non ufficiale di un successo del 2001

La Nike Air Max 95 Linen torna in scena, richiamando lo stile iconico della celebre Air Force 1 Linen del 2001. Questa nuova release ripropone l’estetica raffinata e il fascino senza tempo, suscitando nostalgia tra gli appassionati. Un mix di tradizione e innovazione per gli amanti delle sneaker, pronta a conquistare ancora una volta il cuore dei collezionisti e degli appassionati di streetwear.

La Nike Air Max 95 Linen è appena stata svelata e, se stai provando un po’ di déjà vu, probabilmente è perché stai pensando alla Nike Air Force 1 Linen, la sneaker mitica uscita nel 2001 esclusivamente in Giappone. Nike Air Max 95 Linen Nike Un po’ di contesto. All’inizio degli anni Duemila, Nike stava facendo di tutto per entrare nel mercato giapponese. E cosa fece? Presentò una serie di modelli realizzati solo per quel Paese. C’erano le Air Max 1 Urawa, le Dunk Low City Attack e, sì, le Air Force 1 Linen. Gli sneakerhead qui in Occidente pagavano cifre importanti ai loro contatti pur di mettere le mani su un paio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La Nike Air Max 95 Linen è il seguito non ufficiale di un successo del 2001

