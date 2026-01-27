Nidi e poli d’infanzia L’ingorgo del Pnrr | Di 85 nuovi progetti solo uno terminato

La realizzazione di nidi e poli d’infanzia finanziati dal Pnrr sta affrontando notevoli ritardi. Nonostante gli investimenti, solo un progetto su 85 risulta completato, sollevando preoccupazioni riguardo all’efficacia e alla tempistica delle opere pubbliche dedicate ai servizi educativi per l’infanzia.

Allarme e preoccupazione per i ritardi nella costruzione di asili nido, scuole e poli dell’infanzia finanziati con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). "Nelle Marche, di 85 progetti soltanto uno è stato completato e riguarda l’ampliamento di un asilo nido nel Comune di Osimo (Ancona), mentre sono in attesa di collaudo la scuola dell’infanzia di Monsampolo del Tronto (Ascoli) e l’asilo nido di Arcevia (Ancona)", rileva la Cgil regionale. La denuncia si basa sui dati Regis, il sistema informatico di monitoraggio del ministero dell’economia e delle finanze, al 14 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In Liguria sono stati avviati 68 progetti per nuovi asili nido e scuole dell'infanzia, con un investimento di circa 108 milioni di euro, di cui 84 provenienti dal PNRR.

