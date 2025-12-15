Kast è il nuovo presidente del Cile | i sostenitori del nuovo presidente in festa a Santiago

José Antonio Kast è stato eletto nuovo presidente del Cile, suscitando entusiasmo tra i suoi sostenitori. A Santiago, le celebrazioni si sono svolte tra bandiere e allegria, mentre la vittoria segna un importante cambiamento nel panorama politico del paese. La vittoria di Kast apre una nuova fase per il Cile, con implicazioni che si rifletteranno sul futuro nazionale.

I sostenitori di Josè Antonio Kast festeggiano per le strade di Santiago la vittoria elettorale del candidato sul suo rivale di sinistra al ballottaggio. Con quasi tutte le schede scrutinate l’ultraconservatore ha ottenuto circa il 58% dei voti e ha mantenuto un vantaggio inattaccabile su Jeannette Jara, a capo di un’ampia coalizione di sinistra ed è il nuovo presidente eletto del Cile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

