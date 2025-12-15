Kast è il nuovo presidente del Cile | i sostenitori del nuovo presidente in festa a Santiago

José Antonio Kast è stato eletto nuovo presidente del Cile, suscitando entusiasmo tra i suoi sostenitori. A Santiago, le celebrazioni si sono svolte tra bandiere e allegria, mentre la vittoria segna un importante cambiamento nel panorama politico del paese. La vittoria di Kast apre una nuova fase per il Cile, con implicazioni che si rifletteranno sul futuro nazionale.

