La testimonianza di Elena evidenzia l’impatto duraturo della Shoah, un evento che ha segnato profondamente la storia e la memoria collettiva. Attraverso le parole di Rondolino, si riflette sul passato e sulle responsabilità di oggi, mantenendo viva la memoria delle vittime e stimolando una riflessione sul presente.

Dietro al filo spinato c’è il volto di una bambina. Lungo i binari che entrano al campo della morte – per dirla con Sami Modiano – corrono gli echi delle vite spezzate. Mentre l’Europa torna a interrogarsi sul senso della Shoah – nella Giornata della Memoria – in un presente attraversato da nuove fratture, c’è una storia che costringe a rallentare e guardare negli occhi il Novecento. È quella di Elena, dieci anni, arrestata da sola a Torino nel marzo del 1944 e deportata ad Auschwitz senza che di lei resti traccia di ritorno. Da questa vicenda familiare e insieme collettiva prende forma Elena. Storia di una bambina sola nella Shoah (Giuntina), il libro di Fabrizio Rondolino, scrittore ed ex dirigente della sinistra italiana, che intreccia memoria privata e ricostruzione storica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nella storia di Elena il dramma della Shoah (e le colpe di oggi). Parla Rondolino

Approfondimenti su Shoah Storia

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, Forlimpopoli organizza spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Shoah Storia

Argomenti discussi: Elena. Una bambina sola nella Shoah; Elena Colombo, deportata a 10 anni da sola ad Auschwitz: la storia (unica) nella Shoah italiana; ‘Elena del ghetto’ – Storia di una Cassandra romana. Dal 29 gennaio al cinema; Marcello Maietta al cinema con la vera storia di Elena Di Porto: Recitare è vivere, non esibire.

Elena Colombo, deportata a 10 anni da sola ad Auschwitz: la storia (unica) nella Shoah italianaNel Giorno della Memoria 2026 la storia di Elena Colombo, deportata bambina dopo l’arresto in Piemonte. Una vicenda unica della persecuzione antiebraica in Italia ... famigliacristiana.it

La storia di Elena Colombo, una bambina sola nella ShoahIl 25 marzo 1944 Elena Colombo, dieci anni appena, è arrestata a Torino dalle SS. È sola: i genitori erano stati già deportati a dicembre. Nessuno di loro è tornato da Auschwitz. Molti anni dopo, Fabr ... temponews.it

Nuova antologia. Al Caffè Letterario Niccolini si parla del fascicolo fresco di stampa della più antica rivista laica d’Italia - facebook.com facebook