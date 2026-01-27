Nel Pd c’è chi ‘apprezza’ mossa Vannacci | Può azzoppare la Meloni

Nel Pd si discute se la mossa di Vannacci possa davvero mettere in difficoltà Meloni. Alcuni tra i democratici pensano che il generale possa creare problemi alla premier, mentre altri restano cauti. Intanto, nelle riunioni interne, si inizia a fare qualche ragionamento sulle prossime elezioni politiche.

Roma, 27 gen. (askanews) – Per una volta sono le divisioni altrui ad occupare la cronaca e in casa Pd c’è chi comincia a fare qualche conto in vista delle politiche. L’annuncio della presentazione del simbolo di Roberto Vannacci è accolta con commenti ironici in Transatlantico, ma innesca anche ragionamenti più seri, guardano al voto del prossimo anno: una lista all’estrema destra, è il ragionamento, è potenzialmente un problema per Giorgia Meloni, considerando che secondo la maggior parte dei sondaggi lo scarto tra i due schieramenti è intorno al 2%-3%. Del resto, non è un mistero che una delle modifiche alla legge elettorale su cui lavorano gli uomini della premier è quella che riguarda lo sbarramento, da abbassare abbastanza da rendere più facile lo smarcamento di Carlo Calenda dal centrosinistra, perché proprio Azione – secondo le rilevazioni attuali – potrebbe portare praticamente in parità i due contendenti, se si schierasse con il ‘campo largo’.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

I sondaggi recenti rivelano una Italia divisa tra chi sostiene Meloni e chi preferisce il PD.

