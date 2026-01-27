Nel Pd c’è chi ‘apprezza’ mossa Vannacci | Può azzoppare la Meloni

Nel Pd si discute se la mossa di Vannacci possa davvero mettere in difficoltà Meloni. Alcuni tra i democratici pensano che il generale possa creare problemi alla premier, mentre altri restano cauti. Intanto, nelle riunioni interne, si inizia a fare qualche ragionamento sulle prossime elezioni politiche.

Roma, 27 gen. (askanews) – Per una volta sono le divisioni altrui ad occupare la cronaca e in casa Pd c’è chi comincia a fare qualche conto in vista delle politiche. L’annuncio della presentazione del simbolo di Roberto Vannacci è accolta con commenti ironici in Transatlantico, ma innesca anche ragionamenti più seri, guardano al voto del prossimo anno: una lista all’estrema destra, è il ragionamento, è potenzialmente un problema per Giorgia Meloni, considerando che secondo la maggior parte dei sondaggi lo scarto tra i due schieramenti è intorno al 2%-3%. Del resto, non è un mistero che una delle modifiche alla legge elettorale su cui lavorano gli uomini della premier è quella che riguarda lo sbarramento, da abbassare abbastanza da rendere più facile lo smarcamento di Carlo Calenda dal centrosinistra, perché proprio Azione – secondo le rilevazioni attuali – potrebbe portare praticamente in parità i due contendenti, se si schierasse con il ‘campo largo’.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Vannacci Meloni

I sondaggi recenti rivelano una Italia divisa tra chi sostiene Meloni e chi preferisce il PD.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vannacci Meloni

Argomenti discussi: Clima irrespirabile, Un regalo alla destra. Nel Pd c'è aria da resa dei conti; Tetto delle tre legislature: 37 parlamentari del Pd a rischio al prossimo giro. Il destino appeso alle deroghe di Schlein; Intervista Massimiliano Manfredi: Gli attacchi di De Luca? Nel Pd c’è una sola linea aspetto un chiarimento; Sottotraccia | Attenta Schlein, c’è spazio per una piccola Opa sul Pd delle anime morte.

Nel Pd c'è chi 'apprezza' mossa Vannacci: Può azzoppare la MeloniRoma, 27 gen. (askanews) - Per una volta sono le divisioni altrui ad occupare la cronaca e in casa Pd c'è chi comincia a fare qualche conto in ... notizie.tiscali.it

Intervista Massimiliano Manfredi: «Gli attacchi di De Luca? Nel Pd c’è una sola linea aspetto un chiarimento»«Mi aspetto un chiarimento pubblico nel Pd regionale e nazionale contro gli attacchi al campo largo che oggi governa bene Napoli, la Regione e molti altri Comuni», spiega ... ilmattino.it

EDITORIALE DI CARLO CAMBI - Nella Lega la rottura con il generale Vannacci decretata dal “Capitano” sta sconvolgendo tutti gli equilibri C’è chi come Luca Buldorini cerca di cancellare le tracce del suo passato vannaccista, ma stanno svanendo molte “am - facebook.com facebook

ANCHE PER QUESTO VOTERÒ #SÌ: PROPRIO PERCHÉ STIMO E APPREZZO MOLTO #VANNACCI, CONTRARIAMENTE ALLE PERSONE DEL TUO STAMPO PENTASINISTRO ! VOTO #SÌ x.com