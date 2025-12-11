ue valuta una proroga di cinque anni per le auto ibride prima dello stop ai motori termici nel 2035

L'Unione Europea sta considerando una proroga di cinque anni per le auto ibride, consentendo loro di rimanere in circolazione oltre il divieto dei motori termici previsto per il 2035. Questa possibile estensione mira a gestire la transizione verso veicoli più sostenibili, valutando le implicazioni ambientali e industriali di una decisione che potrebbe influenzare il mercato automobilistico europeo.

L’ Unione Europea sta riflettendo sulla possibilità di concedere altri cinque anni di vita ai motori a combustione all’interno delle auto ibride, posticipando così alcuni effetti del divieto previsto per il 2035. L’eventuale scelta arriverebbe dopo settimane di pressioni da parte di Paesi come Italia e Polonia e di diversi costruttori, che temono un’accelerazione eccessiva nella corsa all’elettrico, con possibili ricadute sull’intero comparto automobilistico. La Commissione europea presenterà una proposta che consentirebbe a plug-in hybrid ed extended-range electric vehicles (EREV) di restare sul mercato fino al 2040, a condizione che utilizzino biocarburanti avanzati ed e-fuel, combustibili sintetici prodotti con CO? riciclata e energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it