Atalanta buone notizie per Palladino in vista della sfida contro l’Inter | quel giocatore è in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per il prossimo match
Atalanta, buone notizie per Palladino. Pasalic è rientrato a disposizione dopo il lutto personale. Sarà a disposizione per il match contro l’Inter Arrivano segnali incoraggianti in casa Atalanta in vista del big match di campionato in programma domenica sera. Al centro sportivo di Zingonia, Raffaele Palladino può finalmente tornare a sorridere: Mario Pasalic è rientrato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Genoa Atalanta, buone notizie per Palladino con il ritorno in campo di Sulemana! Le ultime sulla Dea in vista del match della sedicesima giornata
Leggi anche: Infortunio Pulisic, buone notizie per Allegri: il giocatore è ritornato a disposizione. Contro il Parma sarà convocato, ma…
Atalanta, con Palladino la festa si fa in casa e si ribaltano le statistiche. Ora le prove con Genoa e Inter; De Rossi col duo Vitinha-Colombo, Palladino lancia Maldini: le probabili di Genoa-Atalanta; Atalanta, tegola per Palladino: Djimisiti va Ko! Ecco i tempi di recupero e quante partite salta; Sky – Niente Atalanta per Darmian e Acerbi: ecco quando torneranno. E Zielinski….
Atalanta, Palladino sorride: recuperato un titolare per il big match con l'Inter - Mario Pasalic è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino. msn.com
Genoa, buone notizie per De Rossi: due titolari recuperano per l’Atalanta - Infortunati Genoa – Giornata molto importante per il Genoa allenato da Daniele De Rossi che nella serata di oggi, domenica 21 dicembre, affronterà l’Atalanta guidata da Raffaele Palladino. fantamaster.it
Due buone notizie per l'Atalanta, Corriere di Bergamo: "Sulemana e Scalvini verso il recupero" - "Sulemana e Scalvini verso il recupero contro il Genoa" scrive quest'oggi il Corriere di Bergamo in prima pagina. tuttomercatoweb.com
Sky - Niente buone nuove per #Chivu in vista dell' #Atalanta: nessun recupero tra gli infortunati. #Zielinski ok x.com
Cagliari-Pisa Un netto passo indietro dopo le buone cose fatte vedere contro Juventus, Roma e Atalanta: il pareggio della Unipol Domus deve suonare come un campanello d'allarme per i rossoblù, soprattutto in termini di atteggiamento e mentalità - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.