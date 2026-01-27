Mutonia inizia la partita decisiva sulla demolizione | le sorti dell' area passano dalla Conferenza dei servizi

La decisione sulla demolizione di Mutonia si avvicina, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2025. Il Comune di Santarcangelo ha avviato le procedure ufficiali, inviando la notifica dell’ordinanza ai soggetti coinvolti. La fase decisiva dell’iter amministrativo si svolge attraverso la Conferenza dei servizi, che definirà il futuro dell’area.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2025 su Mutonia, il Comune di Santarcangelo ha proceduto come di dovere e inviato la notifica dell’ordinanza di demolizione ai soggetti interessati. Di fronte alla sua inottemperanza ha quindi comunicato la mancata esecuzione dell’ingiunzione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

