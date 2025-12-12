Mugnano sul Ghiaccio domenica 14 dicembre pomeriggio speciale con attrazioni e diretta di Udinese-Napoli

Domenica 14 dicembre, Mugnano si trasforma in un grande spazio di divertimento con “Mugnano sul Ghiaccio”. L’evento propone attrazioni, sport e buona cucina, offrendo un pomeriggio speciale per famiglie e giovani. Il parco, allestito presso il centro commerciale Mugnano ex Auchan, si conferma come un punto di ritrovo ideale per trascorrere momenti di svago e socializzazione.

Divertimento, sport e buona cucina si incontrano a "Mugnano sul Ghiaccio", il Park Attrazioni allestito presso il centro commerciale Mugnano ex Auchan, diventato in questi giorni un vero punto di riferimento per famiglie e giovani. Domenica 14 dicembre l'appuntamento è doppio:

