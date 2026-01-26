Mia Khalifa smentisce la bufala | Non sto con Mr Bean ma con un altro stupido

Recentemente, si è diffusa una notizia che coinvolge Mia Khalifa e Rowan Atkinson, noto per il ruolo di Mr Bean. Tuttavia, l’ex attrice ha chiarito di non essere coinvolta con il famoso attore britannico, precisando che la voce circolata è falsa e priva di fondamento. Questa vicenda evidenzia come le notizie infondate possano facilmente diffondersi sui social, richiedendo sempre un’attenta verifica delle fonti.

Una notizia curiosa ha fatto il giro dei social nelle ultime settimane, sostenendo che l’ex attrice di film per adulti Mia Khalifa stesse frequentando Rowan Atkinson, il celebre attore britannico noto per aver interpretato Mr Bean. La notizia, completamente falsa, è stata corroborata da immagini generate artificialmente che mostravano i due insieme a bordo di uno yacht, nel sud della Francia. *Mr. Bean finally finds his leading lady:* Rowan Atkinson and Mia Khalifa reportedly dating since summer! pic.twitter.com3S33qR5Ydb — Aditya Vikram Shah (@AdityaVikramSha) January 19, 2026 Nei giorni scorsi Khalifa ha deciso di rispondere direttamente tramite il suo account verificato su X, scrivendo: “Ragazzi, sto frequentando uno stupido ma non è Mr Bean”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

