Mousikarché | all' Auditorium Zanotti Bianco viaggio tra storia e tradizioni

L'Auditorium Zanotti Bianco ospita Mousikarché, un progetto musicale che esplora le tradizioni e le sonorità del passato. Un'occasione per immergersi in un percorso culturale e musicale, ricco di storia e fascino senza enfasi o sensazionalismi. Un evento che invita ad ascoltare e riscoprire le radici della musica in un contesto sobrio e accurato.

Un nuovo progetto musicale che si propone come un vero e proprio viaggio attraverso affascinanti sonorità d'altri tempi. Suoni antichi, forse in parte dimenticati, torneranno a vivere sul palcoscenico dell'Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria, sede dell'Accademia del Tempo Libero ODV grazie al musicantore reggino Fulvio Cama, che ne firma testi e musiche, dando forma a uno spettacolo di grande suggestione. L'esecuzione, che si svolgerà sabato 31 gennai0, alle ore 18, sarà un vero e proprio racconto che attraverserà storia, radici e tradizioni, restituendo al pubblico il valore profondo della memoria musicale.

Mousikarché: un viaggio musicale tra storia, miti e radici antiche a Reggio CalabriaL’esecuzione, che si svolgerà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 18, sarà un vero e proprio racconto che attraverserà storia, radici e tradizioni, restituendo al pubblico il valore profondo della ... reggiotv.it

