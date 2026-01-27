Mourinho punge | Le mie parole manipolate Chivu è un figlio E racconta la favola del giovane Josè
Josè Nourinho non è riuscito a sorvolare al rumore che le sue parole hanno suscitato soprattutto in Italia quando ha parlato di "piccoli" allenatori che allenano "grandi" club senza avere una storia alle spalle: "I giornalisti italiani hanno approfittato per parlare di Chivu. problema loro, lui è un figlio, un giocatore speciale".🔗 Leggi su Fanpage.it
