Mourinho punge | Le mie parole manipolate Chivu è un figlio E racconta la favola del giovane Josè

Josè Nourinho non è riuscito a sorvolare al rumore che le sue parole hanno suscitato soprattutto in Italia quando ha parlato di "piccoli" allenatori che allenano "grandi" club senza avere una storia alle spalle: "I giornalisti italiani hanno approfittato per parlare di Chivu. problema loro, lui è un figlio, un giocatore speciale".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”

Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio.

La nuova vita di José Mourinho al Benfica: è l’esempio di cosa vuol dire essere “speciale”

Mourinho vs Chivu - botta e risposta tra i 2

