Il motore boxer Subaru si prepara a lasciare il 2.0 per adottare un nuovo 3 litri. Questa evoluzione segna un passo importante per la Casa delle Pleiadi, che aggiorna la propria gamma di propulsori per le competizioni giapponesi. La sostituzione dell’EJ20 con un motore più potente mira a migliorare le prestazioni e mantenere la competitività nel panorama rally.

Subaru volta pagina: con l'annuncio del ritiro del motore EJ20, la casa automobilistica giapponese chiude uno dei capitoli più gloriosi della propria storia motoristica. L'EJ20 è stato il simbolo di un'epoca: si tratta infatti del quattro cilindri boxer turbo da 2,0 litri, protagonista assoluto dagli anni Novanta in poi, in cui la Subaru Impreza Wrx Sti ha dominato nei campionati di rally, fino alle più recenti imprese nel Super GT 2021, dove la Brz GT300 ha toccato una potenza massima prossima ai 480 Cv, dimostrando ancora una volta il suo potenziale tecnico e sportivo. La transizione ha portato allo sviluppo del nuovo sei cilindri boxer da 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motore boxer Subaru: addio al 2mila, arriva il 3 litri

Subaru avvia una nuova fase elettrica, mantenendo saldo il suo patrimonio di affidabilità e tecnologia.

