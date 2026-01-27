Mostra Stars and tears di Marco Vespasiani

La mostra “Stars and tears” di Marco Vespasiani si tiene al Museo delle Genti d’Abruzzo, aperta fino all’8 febbraio. L’esposizione offre uno sguardo sulle opere dell’artista, valorizzando il patrimonio culturale locale. Un’occasione per apprezzare l’arte contemporanea in un contesto ricco di storia e tradizione, ideale per visitatori interessati a scoprire nuovi punti di vista artistici.

Al museo delle Genti d’Abruzzo è possibile visitare, fino al prossimo 8 febbraio, la mostra di Marco Vespasiani, dal titolo “Stars and tears”. L’esposizione è a cura di Francesco Binetti e Giuseppe Bacci. Il progetto raccoglie le opere realizzate dall’artista negli ultimi tre mesi, successivi.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

