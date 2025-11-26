Tor Tre Teste il racconto della ragazza violentata | Noi aggrediti nel buio e minacciati Uno di loro mi ha detto | Adesso vieni con me o ti ammazzo

«Quattro-cinque uomini comparsi all’improvviso mentre eravamo in auto». Inizia così il racconto della 19enne violentata, mentre il suo ragazzo 24enne era trattenuto da due individui, nel parco di Tor Tre Teste a Roma, la notte del 25 ottobre scorso. La coppia, che è stata derubata prima dello stupro di lei, è stata in grado di riconoscere i primi tre arrestati – due fermati subito al Quarticciolo e un altro nei giorni scorsi a Verona -, e probabilmente saranno in grado di dare il loro contributo per identificare altri due membri del branco, ancora ricercati. La deposizione della ragazza è ricostruita oggi sul Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

